На школьной территории в Октябрьском районе Новосибирска неизвестный мужчина застрелил овчарку, судя по всему, животное было домашним. Как рассказали дети, на глазах которых произошла трагедия, овчарка напала на гладкошерстую черную собаку, которую выгуливал мужчина средних лет. Тот стал бросать в животное камнями, а поле отошел за кусты и выстрелил. Ранение оказалось смертельным, сообщают подписчики телеграм-канала АСТ-54 Black.