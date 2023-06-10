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Убитую собаку нашли на территории школы в Новосибирске

10 июня 2023, 06:03
Фото: t.me/teleact54
Погибшая овчарка выглядит домашним животным

В Новосибирске мужчина застрелил собаку на территории школы на глазах у детей

На территории школы №177 обнаружили мертвую овчарку. Вероятно, ее застрелил владелец другой собаки, на которую напало животное

На школьной территории в Октябрьском районе Новосибирска неизвестный мужчина застрелил овчарку, судя по всему, животное было домашним. Как рассказали дети, на глазах которых произошла трагедия, овчарка напала на гладкошерстую черную собаку, которую выгуливал мужчина средних лет. Тот стал бросать в животное камнями, а поле отошел за кусты и выстрелил. Ранение оказалось смертельным, сообщают подписчики телеграм-канала АСТ-54 Black.

На место происшествия был вызван наряд полиции, силовики устанавливают все обстоятельства драматического случая.

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#Собака#Школа#Гибель#Происшествия#Новосибирск
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