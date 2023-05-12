На новосибирцев ополчились домашние собаки

Как сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области», собаки искусали около четырех тысяч новосибирцев. При этом домашние питомцы нападали в три раза чаще, чем беспризорные псы.