На новосибирцев ополчились домашние собаки

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Как сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области», собаки искусали около четырех тысяч новосибирцев. При этом домашние питомцы нападали в три раза чаще, чем беспризорные псы.
Стоит отметить, что чаще всего собаки кусали людей во время прогулки без намордника. В случае одобрения Государственной думой законопроекта «Об ответственном обращении с животными» нерадивых хозяев могут начать штрафовать.