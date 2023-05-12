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Published Сегодня, 13:08

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На новосибирцев ополчились домашние собаки

12 мая 2023, 13:08
Фото: 1MI
Домашние собаки стали злее бродячих

Собаки искусали новосибирцев свыше четырех тысяч раз

В Новосибирской области представили статистику по укусам собак за 2022 год. Количество нападений животных увеличилось.

Как сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области», собаки искусали около четырех тысяч новосибирцев. При этом домашние питомцы нападали в три раза чаще, чем беспризорные псы.

Стоит отметить, что чаще всего собаки кусали людей во время прогулки без намордника. В случае одобрения Государственной думой законопроекта  «Об ответственном обращении с животными» нерадивых хозяев могут начать штрафовать.

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#Происшествия#Новосибирская область#Александр Ляхов#Животные#Собаки#Нападение
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