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В Новосибирске задержали живодера, избившего собаку своей возлюбленной

20 мая 2023, 15:48
Фото: Михаил Чижов / 1MI
Животное доставлено в ветлечебницу, здоровью собаки ничего не угрожает.
Момент избиения собаки в подъезде попал на видеокамеры. Зоозащитники тут же вступились за животное, на место преступления был вызван наряд полиции, собаку доставили к ветеринару.

Момент жестокого избиения собаки попал на видеокамеры в подъезде, также соседи в доме на ул. Сухарная слышали визг животного. Соседи увидели на видео, что произошло и просчитали, что живодер вышел на 15 этаже. На видео видно, как мужчина несколько раз ударил собаку головой о бетонную стену, а потом схватил ее и бросил в лифт. Как позднее выяснили зоозащитники, на видео даже не взрослая собака, а щенок. Его доставили в ветлечебницу, сейчас здоровью щенка ничего не угрожает, ему ищут передержку.

Мужчине предстоит встреча с полицией, волонтеры зоозащитники выяснили, что он выгуливал питомца своей девушки. Девушка уверяет, что не знала о жестоком обращении своего сожителя с собакой. 

Живодер пытался повесить щенка на балконе после расставания с девушкой в Новосибирске
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После расставания с девушкой, мужчина пытался привлечь к себе внимание, издеваясь над собакой.

#Ольга Храмушкина#Собака#Живодеры#Зоозащитники#Общество#Происшествия#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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