Момент жестокого избиения собаки попал на видеокамеры в подъезде, также соседи в доме на ул. Сухарная слышали визг животного. Соседи увидели на видео, что произошло и просчитали, что живодер вышел на 15 этаже. На видео видно, как мужчина несколько раз ударил собаку головой о бетонную стену, а потом схватил ее и бросил в лифт. Как позднее выяснили зоозащитники, на видео даже не взрослая собака, а щенок. Его доставили в ветлечебницу, сейчас здоровью щенка ничего не угрожает, ему ищут передержку.