atas.info
ГлавноеВсе новости

Живодеры

Выбрать дату
2024
Новосибирского садиста накажут за насилие над шотландским вислоухим котом
В Новосибирске осудят мужчину, до смерти забившего кота. Несчастное животное скончалось через несколько дней.
15 января, 13:00
2023
«Вспороли от груди до хвоста»: новосибирец ищет живодера, убившего его кота
Житель Кировского района обнаружил своего кота мертвым на берегу Оби. Животное пропало неделю назад. При этом домашнему питомцу методично вспороли живот.
13 октября 2023, 12:03
Живодер выбросил из окна котенка с лотком под Новосибирском — животное погибло
В поселке Кудряшовский под Новосибирском местная жительница стала свидетелем жестокого обращения с котенком, которого мужчина выбросил из окна с лотком.
18 сентября 2023, 01:38
В Новосибирске живодерку отправили на лечение за мучение 44 собак
Жительница Новосибирска попала в больницу за издевательство над собаками. Так постановил Октябрьский районный суд.
15 сентября 2023, 09:08
В Новосибирске выходили кошку, которую дети бросали в костер
Волонтеры рассказали о судьбе кошки Ночке, которую подростки-живодеры бросали в костер под Новосибирском. Животное перенесло несколько операций.
3 сентября 2023, 14:01
Под Новосибирском подростки ради забавы привязывают голубей к деревьям
Подростки издеваются над голубями, привязывая их к деревьям в Искитиме Новосибирской области. О малолетних живодерах рассказали Atas.info местные жители.
22 августа 2023, 12:53
В новосибирском СНТ живодер жестоко избил собаку
В Новосибирском районе жестоко избили собаку. Неизвестный живодер набросился на животное, когда оно смирно сидело на цепи.
20 июля 2023, 09:26
Новосибирские волонтеры рассказали о состоянии кошки, брошенной в костер подростками
17 июля 2023, 14:04
В Новосибирске подростки-живодеры бросали кошку через костер
16 июля 2023, 11:59
В Новосибирске зоозащитники рассказали о состоянии избитого в подъезде щенка
21 мая 2023, 11:12
В Новосибирске живодер жестоко избил щенка своей подруги
21 мая 2023, 02:53
В Новосибирске задержали живодера, избившего собаку своей возлюбленной
20 мая 2023, 15:48
Живодер пытался повесить щенка на балконе после расставания с девушкой в Новосибирске
18 апреля 2023, 01:57
2022
Отпраздновали Хэллоуин: в Новосибирске черному коту отрубили лапу
Волонтеры из Новосибирска рассказали, как пять лет назад в Хэллоуин черному коту по кличке Джек отрубили лапу. Страшная история опубликована в Telegram-канале приюта для животных "Дари добро".
22 октября 2022, 09:13

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика