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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Под Новосибирском подростки ради забавы привязывают голубей к деревьям

Под Новосибирском подростки ради забавы привязывают голубей к деревьям

22 августа 2023, 12:53
Фото: предоставили очевидцы
Подростки издеваются над голубями, привязывая их к деревьям в Искитиме Новосибирской области. О малолетних живодерах рассказали Atas.info местные жители.

В одном из дворов города объявились хулиганы, которые привязывают голубей лентами и резинками к деревьям. Птицы долгое время находятся в таком положении без еды и воды, некоторые погибают.

«Мы сначала думали, что это кто-то из взрослых делает. Голубей у нас развелось много, их недолюбливают. Предполагали, что кому-то просто надоело, что птицы разносят грязь и от них решили так избавиться. Но потом я заметила детей лет 15, которые ловили голубей и привязывали к деревьям. Они только отшутились, сказали им весело», — рассказала о ситуации Atas.info сибирячка Татьяна Ц.

Искитимцам так и не удалось узнать, зачем подростки издеваются над голубями. Предполагают, что ради забавы и для соцсетей.

Поступок детей никто не оправдывает. Теперь соседи ходят по дворам и освобождают голубей из плена.

Напомним, ранее в Новосибирской области горожане жаловались на детей, которые душили голубей.

Зверства над голубями в Новосибирске — птиц душили дети
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Голуби#Живодеры
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