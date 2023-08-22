Под Новосибирском подростки ради забавы привязывают голубей к деревьям

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В одном из дворов города объявились хулиганы, которые привязывают голубей лентами и резинками к деревьям. Птицы долгое время находятся в таком положении без еды и воды, некоторые погибают.
«Мы сначала думали, что это кто-то из взрослых делает. Голубей у нас развелось много, их недолюбливают. Предполагали, что кому-то просто надоело, что птицы разносят грязь и от них решили так избавиться. Но потом я заметила детей лет 15, которые ловили голубей и привязывали к деревьям. Они только отшутились, сказали им весело», — рассказала о ситуации Atas.info сибирячка Татьяна Ц.
Искитимцам так и не удалось узнать, зачем подростки издеваются над голубями. Предполагают, что ради забавы и для соцсетей.
Поступок детей никто не оправдывает. Теперь соседи ходят по дворам и освобождают голубей из плена.
Напомним, ранее в Новосибирской области горожане жаловались на детей, которые душили голубей.