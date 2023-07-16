В Новосибирске подростки-живодеры бросали кошку через костер

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Мужчина принес питомицу в местный приют. Там он рассказал, что кошку кидали в костер юноши и девушка. Животное бегало и дымилось.
«Кошка получила серьезные ожоги по всему телу, сильнее пострадала голова. Обожжены усы, уши. Вчера ей провели операцию, потому что ждать уже было нельзя — началось гноение. Нужно повторить операцию, но стоит это очень дорого», — рассказала Atas.info волонтер Елена.
Известно, что поиском малолетних живодеров уже занялись полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Устанавливаем личность подростков, которые жестоко обращались с животными. Собираем свидетельства», — отметили правоохранители.
Напомним, ранее Atas.info писал о медведе, которого используют для рекламы кафе на трассе Новосибирск-Омск.