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В Новосибирске подростки-живодеры бросали кошку через костер

16 июля 2023, 11:59
Фото: предоставила Елена
Толпа подростков бросала кошку в костер в поселке Краснообск Новосибирской области. Изуродованное животное нашел и спас сторож местных дач.

Мужчина принес питомицу в местный приют. Там он рассказал, что кошку кидали в костер юноши и девушка. Животное бегало и дымилось.

«Кошка получила серьезные ожоги по всему телу, сильнее пострадала голова. Обожжены усы, уши. Вчера ей провели операцию, потому что ждать уже было нельзя — началось гноение. Нужно повторить операцию, но стоит это очень дорого», — рассказала Atas.info волонтер Елена.
Фото: предоставила Елена

Известно, что поиском малолетних живодеров уже занялись полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Устанавливаем личность подростков, которые жестоко обращались с животными. Собираем свидетельства», — отметили правоохранители.

Напомним, ранее Atas.info писал о медведе, которого используют для рекламы кафе на трассе Новосибирск-Омск.

#Алина Шефер#Животные#Живодеры#Общество#18+#Новосибирск#Новосибирская область
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