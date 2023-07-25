Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
В одном из дворов на улице Кропоткина в Новосибирске несколько мальчиков в возрасте 6-7 лет жестоко обращались с голубями. Они душили птиц и скидывали их с горки на детской площадке. Жители города поделились этим ужасным случаем в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
Один из свидетелей рассказал, что хотел остановить детей, но к тому времени уже было слишком поздно. Мальчики успели скрыться. Он решил разместить информацию в социальных сетях, чтобы найти родителей этих детей.
Многие жители города выразили осуждение по отношению к действиям мальчиков в комментариях. Они считают, что такое поведение несет только негативные последствия. Также подписчики предположили, что родители несовершеннолетних не занимаются их воспитанием, если такие издевательства для них являются нормой.