В одном из дворов на улице Кропоткина в Новосибирске несколько мальчиков в возрасте 6-7 лет жестоко обращались с голубями. Они душили птиц и скидывали их с горки на детской площадке. Жители города поделились этим ужасным случаем в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».