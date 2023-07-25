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Зверства над голубями в Новосибирске — птиц душили дети

25 июля 2023, 05:22
Фото: 1MI
Дети душили голубей

В Новосибирске дети издевались над голубями — они душили птиц

В Новосибирске несколько мальчиков издевались над голубями, душа их и скидывая с горки на детской площадке.

В одном из дворов на улице Кропоткина в Новосибирске несколько мальчиков в возрасте 6-7 лет жестоко обращались с голубями. Они душили птиц и скидывали их с горки на детской площадке. Жители города поделились этим ужасным случаем в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Один из свидетелей рассказал, что хотел остановить детей, но к тому времени уже было слишком поздно. Мальчики успели скрыться. Он решил разместить информацию в социальных сетях, чтобы найти родителей этих детей.

Многие жители города выразили осуждение по отношению к действиям мальчиков в комментариях. Они считают, что такое поведение несет только негативные последствия. Также подписчики предположили, что родители несовершеннолетних не занимаются их воспитанием, если такие издевательства для них являются нормой.

Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».
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#Дети#Соцсети#Издевательства#Новосибирск#18+#Эмилия Губарева
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