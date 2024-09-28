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Издевательства

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2024
Топил и избивал детей: тренера по плаванию из Новосибирска обвиняют в издевательствах
28 сентября, 06:59
Малолетние живодеры: школьники жестоко издевались над собакой — что известно
11 сентября, 04:52
Подростки засунули головой в унитаз ребенка в школе под Новосибирском
Старшеклассники в школе под Новосибирском засунули головой в унитаз ребенка из 5 класса. Издевательства они снимали на видео.
23 марта, 08:43
2023
Подростка, издевавшегося над бабушкой в новосибирском селе, направили в СИЗО
14 декабря 2023, 14:04
Шок. Зверства над голубями в Новосибирске — птиц душили дети
В Новосибирске несколько мальчиков издевались над голубями, душа их и скидывая с горки на детской площадке.
25 июля 2023, 05:22

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