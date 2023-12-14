Подростка, издевавшегося над бабушкой в новосибирском селе, направили в СИЗО

Жуткий инцидент произошел в селе Новокремлевское Коченевского района. Ngs. ru опубликовал видеозапись, на которой школьники издеваются над пожилой женщиной, выливая воду из стакана и хватая за подол. По версии следствия, юнцы могли таким образом вымогать деньги у пенсионерки.