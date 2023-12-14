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Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Подросток пробудет в СИЗО до февраля

Подростка, издевавшегося над бабушкой в новосибирском селе, направили в СИЗО

14 декабря 2023, 14:04
Фото: 1MI
Подросток пробудет в СИЗО до февраля

Под Новосибирском школьнику, глумившемуся над бабушкой, избрали меру пресечения

В Коченевском районе избрали меру пресечения в отношении несовершеннолетнего подростка. Он подозревается в издевательствах и вымогательстве денег у пожилой женщины.

Подросток уже достиг возраста уголовной ответственности, поэтому отправится в СИЗО.

«Постановлением Коченевского районного суда Новосибирской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2024 года в отношении несовершеннолетнего жителя одного из населенных пунктов Коченевского района», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».

Жуткий инцидент произошел в селе Новокремлевское Коченевского района. Ngs. ru опубликовал видеозапись, на которой школьники издеваются над пожилой женщиной, выливая воду из стакана и хватая за подол. По версии следствия, юнцы могли таким образом вымогать деньги у пенсионерки.

Против издевавшихся над пожилой женщиной подростков возбудили уголовное дело
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