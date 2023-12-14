Подростка, издевавшегося над бабушкой в новосибирском селе, направили в СИЗО

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Подросток уже достиг возраста уголовной ответственности, поэтому отправится в СИЗО.
«Постановлением Коченевского районного суда Новосибирской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2024 года в отношении несовершеннолетнего жителя одного из населенных пунктов Коченевского района», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Жуткий инцидент произошел в селе Новокремлевское Коченевского района. Ngs. ru опубликовал видеозапись, на которой школьники издеваются над пожилой женщиной, выливая воду из стакана и хватая за подол. По версии следствия, юнцы могли таким образом вымогать деньги у пенсионерки.