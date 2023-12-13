Против издевавшихся над пожилой женщиной подростков возбудили уголовное дело

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
«Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом, а части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц)», — отмечается в сообщении.
Инцидент произошел в одном из сел Коченевского района, когда два подростка решили поиздеваться над пожилой женщиной в ее доме. Угрожая, они требовали денег, а затем нашли их сами, после чего скрылись из дома.
Подростки были доставлены в следственный отдел, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее Ngs.ru сообщило об издевательствах над пожилой женщиной в селе Новокремлевское Коченевского района. На видеозаписи молодой человек неустановленного возраста выливает воду из стакана прямо на печку. «Будешь воду, бабуль? Не хочешь», — цинично комментирует он.
Позже парень прямо с ногами запрыгивает на кровать бабушки. Пожилая женщина, не в силах помешать издевательствам, плачет. Затем пенсионерку пытаются ухватить за подол по предложению второго участника, находящегося за кадром.