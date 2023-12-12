Гибель стада косуль под колесами поезда под Новосибирском опровергли в Минприроды

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Министр подчеркнул, что не было никаких подтверждений о том, что поезд сбил стадо косуль в разных районах области, таких как Чулым, Чаны, Барабинск или Венгерово. Ведомство не получало информации о погибших животных.
Ранее видео, демонстрирующее последствия этого инцидента, было опубликовано в социальной сети ВК-группе «ЧП Новосибирск» и распространилось в СМИ.
Однако достоверность этой информации не подтвердилась. Кроме того, позднее это же видео было опубликовано в омских социальных сетях, но уже с упоминанием Называевского района области.