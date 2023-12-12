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Косули не погибали

Гибель стада косуль под колесами поезда под Новосибирском опровергли в Минприроды

12 декабря 2023, 04:04
Фото: 1MI
Косули не погибали
В Министерстве природы Новосибирской области опровергли информацию о гибели стада косуль под колесами поезда. Глава ведомства, Евгений Шестернин, сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Министр подчеркнул, что не было никаких подтверждений о том, что поезд сбил стадо косуль в разных районах области, таких как Чулым, Чаны, Барабинск или Венгерово. Ведомство не получало информации о погибших животных.

Ранее видео, демонстрирующее последствия этого инцидента, было опубликовано в социальной сети ВК-группе «ЧП Новосибирск» и распространилось в СМИ.

Однако достоверность этой информации не подтвердилась. Кроме того, позднее это же видео было опубликовано в омских социальных сетях, но уже с упоминанием Называевского района области.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Минприроды#Эмилия Губарева#Фейк
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