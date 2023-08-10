Под Новосибирском спасли отравленного коршуна специалисты Минприроды

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Как рассказал министр Евгений Шестернин, инцидент произошел 9 августа в Бердске. Коршун упал возле остановки, его увидели люди и вызвали специалистов.
«Это было недалеко от пляжа Обского. Мы подумали, что коршуна сбила машина, он тяжело дышал, не мог взлететь», — сообщила Atas.info сибирячка Елена.
На место приехал инспектор Минприроды и сделал коршуну реанимацию.
«Скорее всего, птица отравилась. Инспектор ведомства сделал ей промывание, и она улетела», — рассказали представители пресс-службы ведомства.
В ведомстве отметили, что своевременным вызовом новосибирцы спасли жизнь коршуна.