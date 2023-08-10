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Под Новосибирском спасли отравленного коршуна специалисты Минприроды

Под Новосибирском спасли отравленного коршуна специалисты Минприроды

10 августа 2023, 08:07
Фото: Евгений Шестернин/ВК
Коршуна, который потерял сознание на дороге, реанимировали инспекторы Минприроды Новосибирской области. Вероятно, птица отравилась.

Как рассказал министр Евгений Шестернин, инцидент произошел 9 августа в Бердске. Коршун упал возле остановки, его увидели люди и вызвали специалистов.

«Это было недалеко от пляжа Обского. Мы подумали, что коршуна сбила машина, он тяжело дышал, не мог взлететь», — сообщила Atas.info сибирячка Елена.

На место приехал инспектор Минприроды и сделал коршуну реанимацию.

«Скорее всего, птица отравилась. Инспектор ведомства сделал ей промывание, и она улетела», — рассказали представители пресс-службы ведомства.

В ведомстве отметили, что своевременным вызовом новосибирцы спасли жизнь коршуна.

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#Алина Шефер#Экология#Животные#Птицы#Новосибирск#Новосибирская область
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