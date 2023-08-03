Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал гибель собаки-поводыря в троллейбусе

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Напомним, 21 июля собаку-поводыря убило током на входе в троллейбус. Горожане и хозяйка пса обвинили городских властей в случившемся ЧП. С их слов, к беде привел неисправный транспорт.
«Причиной этого несчастного случая стала крайняя изношенность троллейбусного парка. Более 200 троллейбусов, которые сегодня на маршрутах такие, но мы не можем их отменить. Мне искренне жаль, что так случилось с животным, это опасно и для людей. Мы уже ведем работу по замене троллейбусов», — заявил градоначальник.
Локоть отметил, что в этом году город получит 120 новых троллейбусов, а в следующем 49. Кроме этого мэрия уже договорилась с губернатором о финансовой поддержке.