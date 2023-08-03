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Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал гибель собаки-поводыря в троллейбусе

3 августа 2023, 07:49
Фото: atas.info
Мэр объяснил смерть собаки-поводыря изношенностью транспорта
Троллейбусный парк будут обновлять частично на средства из бюджета области после гибели собаки-поводыря в Новосибирске. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами 3 августа.

Напомним, 21 июля собаку-поводыря убило током на входе в троллейбус. Горожане и хозяйка пса обвинили городских властей в случившемся ЧП. С их слов, к беде привел неисправный транспорт.

«Позор городу»: в Новосибирске собаку-поводыря убило током на входе в троллейбус
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«Причиной этого несчастного случая стала крайняя изношенность троллейбусного парка. Более 200 троллейбусов, которые сегодня на маршрутах такие, но мы не можем их отменить. Мне искренне жаль, что так случилось с животным, это опасно и для людей. Мы уже ведем работу по замене троллейбусов», — заявил градоначальник.

Локоть отметил, что в этом году город получит 120 новых троллейбусов, а в следующем 49. Кроме этого мэрия уже договорилась с губернатором о финансовой поддержке.

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#Алина Шефер#Общество#Животные#Троллейбус#Новосибирск#Новосибирская область
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