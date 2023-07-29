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Лемур сбежал из клетки в Новосибирском зоопарке и попал на видео

29 июля 2023, 10:10
Молодой кошачий лемур проявил изобретательность и гибкость и пробрался сквозь прутья вольера. Директор зоопарка прокомментировал эту выходку животного.

Посетители зоопарка в Новосибирске заметили животное, которое свободно прогуливалось возле вольера. Сбежавшего лемура сняли на видео, которое размещено в группе телеграм «АСТ-54 Black».

Ситуацию прокомментировал директор зоопарка Андрей Шило. Он рассказал, что кошачьи лемуры хитрые и сообразительные, поэтому часто находят лазейку в казалось бы надежно закрытом вольере. По его словам это делают любопытные молодые кошачьи лемуры-подростки, которые меньше своих собратьев по размеру, за счет чего им легче найти лаз, чтобы выйти на свободу. Взрослые животные уже не выходят из вольера.

Андрей Шило также обратился к посетителям зоопарка с просьбой не пытаться контактировать с лемурами и, тем более, не пытаться кормить их. По словам директора зоопарка кошачьи лемуры, выбравшись из клетки, не уходят далеко, а после прогулки сами возвращаются домой.

Ветеринар из Новосибирска прооперировал крошечного 130-граммового лемура
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В мае этого года новосибирский ветеринар провел операцию 130-граммовому лемуренку.

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#Ольга Храмушкина#Животные#Новосибирский зоопарк#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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