Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Посетители зоопарка в Новосибирске заметили животное, которое свободно прогуливалось возле вольера. Сбежавшего лемура сняли на видео, которое размещено в группе телеграм «АСТ-54 Black».
Ситуацию прокомментировал директор зоопарка Андрей Шило. Он рассказал, что кошачьи лемуры хитрые и сообразительные, поэтому часто находят лазейку в казалось бы надежно закрытом вольере. По его словам это делают любопытные молодые кошачьи лемуры-подростки, которые меньше своих собратьев по размеру, за счет чего им легче найти лаз, чтобы выйти на свободу. Взрослые животные уже не выходят из вольера.
Андрей Шило также обратился к посетителям зоопарка с просьбой не пытаться контактировать с лемурами и, тем более, не пытаться кормить их. По словам директора зоопарка кошачьи лемуры, выбравшись из клетки, не уходят далеко, а после прогулки сами возвращаются домой.
В мае этого года новосибирский ветеринар провел операцию 130-граммовому лемуренку.