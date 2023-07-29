Ситуацию прокомментировал директор зоопарка Андрей Шило. Он рассказал, что кошачьи лемуры хитрые и сообразительные, поэтому часто находят лазейку в казалось бы надежно закрытом вольере. По его словам это делают любопытные молодые кошачьи лемуры-подростки, которые меньше своих собратьев по размеру, за счет чего им легче найти лаз, чтобы выйти на свободу. Взрослые животные уже не выходят из вольера.