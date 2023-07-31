Posted Сегодня, 01:19
Published Сегодня, 01:19
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В Новосибирской области мужчину оштрафовали за убийство косули. Это произошло после того, как министерство природы подало на него иск.
Инцидент произошел в июне прошлого года, когда Есенбаев Р. привез на мотоблоке тушу косули и разделал ее на части без необходимых документов на добычу. Мужчина утверждал, что животное было уже при смерти и он хотел лишь избавить его от страданий.
Однако суд не поверил его истории и вынес решение о штрафе в размере 120 тысяч рублей.