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Мужчина из Новосибирской области нашел на огороде раненную косулю и добил ее

31 июля 2023, 01:19
Фото: 1MI
Он разделал косулю

В Новосибирской области мужчину оштрафовали на 120 тысяч за убийство косули

В Новосибирской области мужчина, утверждающий, что убил косулю из милосердия, был оштрафован на 120 тысяч рублей за незаконную добычу животного.

В Новосибирской области мужчину оштрафовали за убийство косули. Это произошло после того, как министерство природы подало на него иск.

Инцидент произошел в июне прошлого года, когда Есенбаев Р. привез на мотоблоке тушу косули и разделал ее на части без необходимых документов на добычу. Мужчина утверждал, что животное было уже при смерти и он хотел лишь избавить его от страданий.

Однако суд не поверил его истории и вынес решение о штрафе в размере 120 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Новосибирск#Общество#Суд#Животные
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