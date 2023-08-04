Хозяева пса обратились в полицию с заявлением. Они выяснили, что их соседи в том же доме также боятся агрессивного и крупного пса, проживающего у мужчины. Они сообщили, что это не первый случай нападения собаки на беззащитных домашних животных и что хозяин якобы специально провоцирует своего пса. Также пострадавшая сторона пыталась лично поговорить с владельцем собаки, но никто не открывал дверь в квартире.