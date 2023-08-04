Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В тот вечер семья Бруй, 13-летняя девочка и ее сестра, отправилась на прогулку во дворе своего дома вместе со своей собакой Диной. В это время из подъезда дома на улице Союзной вышел мужчина с агрессивной бойцовской собакой, которая была не пристегнута и без намордника.
Незамедлительно пёс напал на спаниеля, которого держала на поводке хрупкая девочка. Он схватил Дину за горло и начал мотать ее из стороны в сторону. Сестры пытались отогнать агрессивную собаку и освободить своего питомца, но хозяин просто стоял в стороне и просто наблюдал. Об этом сообщает издание «Горсайт».
Когда девочки поняли, что они не справятся сами, они позвонили своей маме в слезах, чтобы рассказать о произошедшем. На место вызвали полицейских. Агрессивный пёс бросил Дину, когда она перестала двигаться. Хозяйка животного с детьми забрали своего питомца. В ветклинике им сообщили, что его нужно срочно оперировать.
Ветеринарный врач обнаружил рваные раны. Спас собаку ошейник, который предотвратил смертельные раны от клыков другого пса. Родители успокаивали младшую дочь, которая после операции много плакала и просила прощения у питомца.
Через шесть дней спаниель начал осторожно передвигаться по квартире, остерегаясь любого шума. Он также постоянно поскуливал от боли. На прогулке сейчас очень осторожен и не отходит от своих хозяев.
Хозяева пса обратились в полицию с заявлением. Они выяснили, что их соседи в том же доме также боятся агрессивного и крупного пса, проживающего у мужчины. Они сообщили, что это не первый случай нападения собаки на беззащитных домашних животных и что хозяин якобы специально провоцирует своего пса. Также пострадавшая сторона пыталась лично поговорить с владельцем собаки, но никто не открывал дверь в квартире.