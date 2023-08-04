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«Собака визжала от боли»: бойцовский пес напал на спаниеля в Новосибирской области

4 августа 2023, 05:46
Фото: предоставила Марина Бруй / Горсайт
Пес пострадал

В Карасуке Новосибирской области бойцовский пес напал на спаниеля

В Карасуке произошел случай, когда агрессивная собака, находясь рядом с хозяином, напала на небольшого спаниеля. Пса спасло чудо.

В тот вечер семья Бруй, 13-летняя девочка и ее сестра, отправилась на прогулку во дворе своего дома вместе со своей собакой Диной. В это время из подъезда дома на улице Союзной вышел мужчина с агрессивной бойцовской собакой, которая была не пристегнута и без намордника.

Незамедлительно пёс напал на спаниеля, которого держала на поводке хрупкая девочка. Он схватил Дину за горло и начал мотать ее из стороны в сторону. Сестры пытались отогнать агрессивную собаку и освободить своего питомца, но хозяин просто стоял в стороне и просто наблюдал. Об этом сообщает издание «Горсайт».

Когда девочки поняли, что они не справятся сами, они позвонили своей маме в слезах, чтобы рассказать о произошедшем. На место вызвали полицейских. Агрессивный пёс бросил Дину, когда она перестала двигаться. Хозяйка животного с детьми забрали своего питомца. В ветклинике им сообщили, что его нужно срочно оперировать.

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Ветеринарный врач обнаружил рваные раны. Спас собаку ошейник, который предотвратил смертельные раны от клыков другого пса. Родители успокаивали младшую дочь, которая после операции много плакала и просила прощения у питомца.

Через шесть дней спаниель начал осторожно передвигаться по квартире, остерегаясь любого шума. Он также постоянно поскуливал от боли. На прогулке сейчас очень осторожен и не отходит от своих хозяев.

Хозяева пса обратились в полицию с заявлением. Они выяснили, что их соседи в том же доме также боятся агрессивного и крупного пса, проживающего у мужчины. Они сообщили, что это не первый случай нападения собаки на беззащитных домашних животных и что хозяин якобы специально провоцирует своего пса. Также пострадавшая сторона пыталась лично поговорить с владельцем собаки, но никто не открывал дверь в квартире.

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