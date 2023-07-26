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Краснокнижных кустарниковых собак заметили в Новосибирском зоопарке — ФОТО

26 июля 2023, 02:56
Фото: Midjourney
Они содержатся в России только в трех зоопарках
В Новосибирском зоопарке появились щенки кустарниковых собак, содержащихся только в трех зоопарках России.

В Новосибирском зоопарке обнаружены малыши кустарниковых собак, включенных в Красную книгу. Это редкий вид животных, который можно увидеть только в трех зоопарках России.

О появлении детенышей кустарниковых собак сообщила постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Она опубликовала фотографии малышей в вольере 20 июля.

Согласно словам сибирячки, щенки появились в середине или начале мая. Изначально их было трое, но теперь остались только двое. Об этом сообщает издание Сибкрай.ru.

Фото: Анна Новикова / vk.com / Сибкрай

Известно, что кустарниковые собаки — это хищные млекопитающие из семейства псовых, обитающие в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки. Они относятся к одним из самых древних представителей псовых и имеют близкое родство с гривистыми волками.

Кустарниковые собаки включены в международную Красную книгу как уязвимый вид. В настоящее время их можно увидеть только в Московском, Калининградском и Новосибирском зоопарках.

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#Новосибирск#Щенки#Новосибирский зоопарк#Фотографии#Город#Эмилия Губарева
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