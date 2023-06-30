Специалисты узнали пол малышей: три девочки и мальчик. Выдры оказались замечательными родителями. Они отлично заботятся о своих детях, воспитывают и обучают их. В настоящее время в одном вольере обитает восемь выдр: родители, детеныши этого года и дети, родившиеся в прошлом году. Члены семьи постоянно контактируют друг с другом, общаются между собой, едят вместе и отдыхают одновременно.