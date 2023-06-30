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Милота зашкаливает! Новосибирский зоопарк показал фото малышей выдр на прогулке

30 июня 2023, 02:36
Фото: Kivuli Kivuli / Новосибирский зоопарк
У выдр пополнение

В Новосибирске появились фото прогулки малышей выдр в зоопарке

В Новосибирском зоопарке родились четыре малыша бескоготных выдр: они играют и плавают вместе со своими родителями и братьями. Новосибирский зоопарк показал милые фото.

В семье выдр, проживающих в зоопарке Новосибирска, произошло радостное событие — родились четыре малыша. Это произошло еще 18 февраля. Вначале детеныши провели первые недели жизни в домике рядом с матерью, спрятавшись от посторонних глаз. Сейчас эта подвижная четверка уже не может держаться в укрытии — они беспрерывно играют и плавают.

Специалисты узнали пол малышей: три девочки и мальчик. Выдры оказались замечательными родителями. Они отлично заботятся о своих детях, воспитывают и обучают их. В настоящее время в одном вольере обитает восемь выдр: родители, детеныши этого года и дети, родившиеся в прошлом году. Члены семьи постоянно контактируют друг с другом, общаются между собой, едят вместе и отдыхают одновременно.

Азиатские выдры без когтей являются самыми маленькими выдрами на Земле. Они относятся к уязвимым видам. Малыши, родившиеся в Новосибирском зоопарке, дарят надежду на сохранение этих прекрасных животных.

Малыши выдр Малыши выдр
Малыши выдр Малыши выдр
Малыши выдр Малыши выдр
Малыши выдр
Фото: Kivuli Kivuli / Новосибирский зоопарк
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#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Малыши#Семья#Родители#Вольер#Бескоготные выдры#Животные#Общество#Город#Новосибирск
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