Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
В семье выдр, проживающих в зоопарке Новосибирска, произошло радостное событие — родились четыре малыша. Это произошло еще 18 февраля. Вначале детеныши провели первые недели жизни в домике рядом с матерью, спрятавшись от посторонних глаз. Сейчас эта подвижная четверка уже не может держаться в укрытии — они беспрерывно играют и плавают.
Специалисты узнали пол малышей: три девочки и мальчик. Выдры оказались замечательными родителями. Они отлично заботятся о своих детях, воспитывают и обучают их. В настоящее время в одном вольере обитает восемь выдр: родители, детеныши этого года и дети, родившиеся в прошлом году. Члены семьи постоянно контактируют друг с другом, общаются между собой, едят вместе и отдыхают одновременно.
Азиатские выдры без когтей являются самыми маленькими выдрами на Земле. Они относятся к уязвимым видам. Малыши, родившиеся в Новосибирском зоопарке, дарят надежду на сохранение этих прекрасных животных.