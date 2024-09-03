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Малыши

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2024
Самые редкие имена для детей назвали в новосибирском ЗАГСе
Новосибирские семьи предпочитают называть своих детей нетипичными именами, а в ЗАГСе рассказали какие именно давали в августе.
3 сентября, 10:25
2023
Фото дня рождения медвежат Белки и Стрелки показал Новосибирский зоопарк
Белые медвежата Белка и Стрелка отпраздновали свое первое день рождения в Новосибирском зоопарке.
17 декабря 2023, 07:59
Милота зашкаливает! Новосибирский зоопарк показал фото малышей выдр на прогулке
В Новосибирском зоопарке родились четыре малыша бескоготных выдр: они играют и плавают вместе со своими родителями и братьями. Новосибирский зоопарк показал милые фото.
30 июня 2023, 02:36

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