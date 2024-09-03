Милота зашкаливает! Новосибирский зоопарк показал фото малышей выдр на прогулке

В Новосибирском зоопарке родились четыре малыша бескоготных выдр: они играют и плавают вместе со своими родителями и братьями. Новосибирский зоопарк показал милые фото.