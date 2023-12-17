Фото дня рождения медвежат Белки и Стрелки показал Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В Новосибирском зоопарке отпраздновали день рождения белых медвежат Белки и Стрелки. Животным в этот особенный день подарили вкусности.
Фотографии с праздника были опубликованы в телеграм-канале Новосибирского зоопарка. 16 декабря малышам исполнилось год. На снимках можно увидеть, как медвежата играют с конусами и едят тыкву.
Двойняшки родились в декабре прошлого года. Опекуном этих животных стал Роскосмос.