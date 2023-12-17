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Медведицы играют

Фото дня рождения медвежат Белки и Стрелки показал Новосибирский зоопарк

17 декабря 2023, 07:59
Фото: В. Шпаков, Е. Черненко / Новосибирский зоопарк
Медведицы играют
Белые медвежата Белка и Стрелка отпраздновали свое первое день рождения в Новосибирском зоопарке.

В Новосибирском зоопарке отпраздновали день рождения белых медвежат Белки и Стрелки. Животным в этот особенный день подарили вкусности.

Фотографии с праздника были опубликованы в телеграм-канале Новосибирского зоопарка. 16 декабря малышам исполнилось год. На снимках можно увидеть, как медвежата играют с конусами и едят тыкву.

Двойняшки родились в декабре прошлого года. Опекуном этих животных стал Роскосмос.

В Новосибирском зоопарке поздравили с днем рождения Белку и Стрелку
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