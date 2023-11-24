В Новосибирском зоопарке медвежата Белка и Стрелка устроили шуточные догонялки

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
Постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков снял потасовку медвежат на видео. Молодые медведицы решили пошалить и начали сбрасывать друг друга на искусственную льдину. При этом они аккуратно покусывали друг друга.
Затем малышки переместились поближе к воде и начали гоняться друг за другом. Мама медведиц Герда смотрела на игры детей с материнским снисхождением и заботой.
Напомним, что недавно Белка и Стрелка устроили драку из-за лейки.