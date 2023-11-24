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Медвежата становятся все более активными

В Новосибирском зоопарке медвежата Белка и Стрелка устроили шуточные догонялки

24 ноября 2023, 02:55
Фото: ВК / Сергей Ильтяков
Медвежата становятся все более активными

В Новосибирском зоопарке медвежата ради шутки дрались и догоняли друг друга

Медвежата Белка и Стрелка продолжают радовать посетителей Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. На этот раз малыши решили устроить шуточную возню.

Постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков снял потасовку медвежат на видео. Молодые медведицы решили пошалить и начали сбрасывать друг друга на искусственную льдину. При этом они аккуратно покусывали друг друга.

Затем малышки переместились поближе к воде и начали гоняться друг за другом. Мама медведиц Герда смотрела на игры детей с материнским снисхождением и заботой.

Напомним, что недавно Белка и Стрелка устроили драку из-за лейки.

Медвежата Белка и Стрелка подрались из-за лейки в Новосибирском зоопарке
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#Видео#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк#Медвежата#Александр Ляхов#Белые медведи
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