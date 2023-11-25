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Published Сегодня, 04:22

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Updated Сегодня, 04:25

Поведение медвежат умиляет посетителей зоопарка

Белые медведицы Белка и Стрелка из Новосибирска ломают лед в бассейне

25 ноября 2023, 04:22
Фото: www.youtube.com/Анна Новикова
Поведение медвежат умиляет посетителей зоопарка

Белые медвежата ломают лед в Новосибирском зоопарке

Сестрам-медведицам не нравится, что бассейн в их вольере покрывается льдом — лишает их возможности купаться

В Новосибирске сестры-близняшки белые медведицы Белка и Стрелка вновь стали героинями умилительного видеоролика. Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сняла, как медвежата пытаются сломать лед, которым постепенно покрывается бассейн в их вольере.

За этим можно наблюдать бесконечно
Видео: www.youtube.com/Анна Новикова

Вероятно, звери зимой не хотят расставаться с любимым развлечением — купанием. Но ведут себя по-разному. Если одна из сестер смело раскачивает льдину и пытается разломать ее на куски, то ее подруга держится поодаль и не решается на активные действия.

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