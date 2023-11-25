Белые медведицы Белка и Стрелка из Новосибирска ломают лед в бассейне

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В Новосибирске сестры-близняшки белые медведицы Белка и Стрелка вновь стали героинями умилительного видеоролика. Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сняла, как медвежата пытаются сломать лед, которым постепенно покрывается бассейн в их вольере.
Вероятно, звери зимой не хотят расставаться с любимым развлечением — купанием. Но ведут себя по-разному. Если одна из сестер смело раскачивает льдину и пытается разломать ее на куски, то ее подруга держится поодаль и не решается на активные действия.