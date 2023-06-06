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Почему не стоит ходить в зоопарк во время дикой жары в Новосибирске

6 июня 2023, 04:49
Фото: 1MI
В зоопарк лучше ходить либо рано, либо вечером
Стоит ли идти в зоопарк смотреть на зверей днем, если в Новосибирске стоит такая жара? Ответим просто — лучше нет, потому что животным тоже невыносимо жарко и активными они явно не будут.

В зоопарке Новосибирска в связи с жаркой погодой животные меньше подвижны и больше времени проводят в укрытиях. Часть животных отдыхает в тени открытых вольеров. Белые медведи и водоплавающие обитатели могут окунуться в бассейны с холодной водой.

Ходить в зоопарк лучше в ранний или поздний час, когда обитатели становятся активнее. В такую жару животные менее подвижны и пьют больше воды. Лучшее время для прогулок — с 9:00 до 12:00 или после 17:00.

Жаркие дни очень тяжелы не только для людей, но и для животных, ведь они одеты в «шубки». В помощь животным их территорию постоянно увлажняют и больше дают воды для питья. Рацион животных также меняется — им нужно что-то прохладительное и освежающее.

Напомним, что также медведям в зоопарке высыпали снег, чтобы им было не так жарко.

Белых медведей в Новосибирском зоопарке спасают в дикую жару — им высыпали снег
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