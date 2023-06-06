Почему не стоит ходить в зоопарк во время дикой жары в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В зоопарке Новосибирска в связи с жаркой погодой животные меньше подвижны и больше времени проводят в укрытиях. Часть животных отдыхает в тени открытых вольеров. Белые медведи и водоплавающие обитатели могут окунуться в бассейны с холодной водой.
Ходить в зоопарк лучше в ранний или поздний час, когда обитатели становятся активнее. В такую жару животные менее подвижны и пьют больше воды. Лучшее время для прогулок — с 9:00 до 12:00 или после 17:00.
Жаркие дни очень тяжелы не только для людей, но и для животных, ведь они одеты в «шубки». В помощь животным их территорию постоянно увлажняют и больше дают воды для питья. Рацион животных также меняется — им нужно что-то прохладительное и освежающее.
Напомним, что также медведям в зоопарке высыпали снег, чтобы им было не так жарко.