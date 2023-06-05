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Детенышей кошек Жоффруа впервые показали в Новосибирском зоопарке

5 июня 2023, 02:18
Фото: Дмитрий Находов / t.me/nsk_zoo
Оба котенка - мальчики

В Новосибирском зоопарке впервые показали двух детенышей кошек Жоффруа

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило показал посетителям новорожденных детенышей кошек Жоффруа, которые родились два месяца назад.

Как сообщили в Telegram-канале зоопарка, мать котят перестала прятать их от посторонних глаз только недавно, поэтому посетители увидели животных впервые.

Два котенка Жоффруа появились на свет 15 апреля. В начальный период они были беспомощными и слепыми, поэтому мать проводила с ними всё время, и наблюдать за ними посетителям было невозможно. После того, как котята подросли и окрепли, их осмотрели специалисты зоопарка и вакцинировали.

Как рассказала биолог Юлия Коновалова, оба котенка-мальчика уже выросли, укрепились и стали очень активными. Они часто играют вместе и любят гулять в вольере, поэтому посетители зоопарка имеют уникальную возможность наблюдать за жизнью молодых котят Жоффруа.

Названа зарплата директора Новосибирского зоопарка Шило
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