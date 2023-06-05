Детенышей кошек Жоффруа впервые показали в Новосибирском зоопарке

Два котенка Жоффруа появились на свет 15 апреля. В начальный период они были беспомощными и слепыми, поэтому мать проводила с ними всё время, и наблюдать за ними посетителям было невозможно. После того, как котята подросли и окрепли, их осмотрели специалисты зоопарка и вакцинировали.