Детенышей кошек Жоффруа впервые показали в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
Как сообщили в Telegram-канале зоопарка, мать котят перестала прятать их от посторонних глаз только недавно, поэтому посетители увидели животных впервые.
Два котенка Жоффруа появились на свет 15 апреля. В начальный период они были беспомощными и слепыми, поэтому мать проводила с ними всё время, и наблюдать за ними посетителям было невозможно. После того, как котята подросли и окрепли, их осмотрели специалисты зоопарка и вакцинировали.
Как рассказала биолог Юлия Коновалова, оба котенка-мальчика уже выросли, укрепились и стали очень активными. Они часто играют вместе и любят гулять в вольере, поэтому посетители зоопарка имеют уникальную возможность наблюдать за жизнью молодых котят Жоффруа.