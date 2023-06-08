В Новосибирском зоопарке манул Ева вывела на прогулку своих малышей — ВИДЕО

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Published Сегодня, 02:49
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Ева и Жора стали героями радостной новости — в паре манулов родилось несколько маленьких манулов. Несмотря на то, что Жору пришлось временно отсадить из-за его дерзкого поведения, чтобы он не наносил вред детенышам, он и Ева счастливы быть родителями.
Котята уже не раз выходили на прогулки, не оставляя безразличными посетителей. Один из постоянных посетителей зоопарка Сергей Ильтяков опубликовал видео игры котят на своей странице в социальной сети в ВКонтакте.
Как показало видео, на свет появились целых пять котят. Мать всегда следит за своим потомством, и котята не остаются без её внимания.