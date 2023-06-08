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В Новосибирском зоопарке манул Ева вывела на прогулку своих малышей — ВИДЕО

8 июня 2023, 02:49
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Котят могут увидеть новосибирцы

Опубликовано видео прогулки малышей манулов в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке посетители могут увидеть новорожденных котят манула, которые начали показываться на людях.

Ева и Жора стали героями радостной новости — в паре манулов родилось несколько маленьких манулов. Несмотря на то, что Жору пришлось временно отсадить из-за его дерзкого поведения, чтобы он не наносил вред детенышам, он и Ева счастливы быть родителями.

Котята уже не раз выходили на прогулки, не оставляя безразличными посетителей. Один из постоянных посетителей зоопарка Сергей Ильтяков опубликовал видео игры котят на своей странице в социальной сети в ВКонтакте.

Как показало видео, на свет появились целых пять котят. Мать всегда следит за своим потомством, и котята не остаются без её внимания.

Котята играют
Видео: Сергей Ильтяков/ВК
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