В Новосибирском зоопарке манул Ева вывела на прогулку своих малышей — ВИДЕО

Ева и Жора стали героями радостной новости — в паре манулов родилось несколько маленьких манулов. Несмотря на то, что Жору пришлось временно отсадить из-за его дерзкого поведения, чтобы он не наносил вред детенышам, он и Ева счастливы быть родителями.