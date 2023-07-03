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Котенок-манул переехал из Новосибирского зоопарка в Ленинградскую область

3 июля 2023, 05:19
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Звереныш будет жить в другом регионе
В Ленинградскую область перевезли котёнка манула из Новосибирского зоопарка. Это первый манул, который будет обитать в этом регионе, а его имя выберут местные жители.

В зоопарк Ленинградской области перевезли котёнка манула из Новосибирска. Это маленький самец, детеныш Мии. Сейчас он проходит карантин и вскоре станет новым обитателем зоопарка на Лампушке. Об этом сообщили в официальной группе зоопарка в социальных сетях.

Интересно отметить, что это первый котёнок манула, который будет жить в Ленинградской области. В ближайшее время местные жители выберут имя для этого милого котика.

Напомним, что Мия родила своих детенышей в июне прошлого года. У неё появилось четыре мальчика и одна девочка.

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