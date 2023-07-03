Котенок-манул переехал из Новосибирского зоопарка в Ленинградскую область

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В зоопарк Ленинградской области перевезли котёнка манула из Новосибирска. Это маленький самец, детеныш Мии. Сейчас он проходит карантин и вскоре станет новым обитателем зоопарка на Лампушке. Об этом сообщили в официальной группе зоопарка в социальных сетях.
Интересно отметить, что это первый котёнок манула, который будет жить в Ленинградской области. В ближайшее время местные жители выберут имя для этого милого котика.
Напомним, что Мия родила своих детенышей в июне прошлого года. У неё появилось четыре мальчика и одна девочка.