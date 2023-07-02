В Новосибирском зоопарке каракал напал на маму-утку

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В зоопарке Новосибирска каракал напал на маму-утку, которая выгуливала своих птенцов. Очевидцы случившегося поделились этой информацией в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Посетители зоопарка сняли видео инцидента. На записи видно, что утка свободно гуляет со своими птенцами по территории. В какой-то момент она подошла к клетке, где находился каракал. Резко реагируя, степная рысь прыгнула и цепко схватила утку сквозь прутья.
Удачно избежав нападения, птица быстро отступила, уводя с собой своих малышей. О состоянии мамы-утки после нападения нет информации.