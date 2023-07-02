В Новосибирском зоопарке каракал напал на маму-утку

Посетители зоопарка сняли видео инцидента. На записи видно, что утка свободно гуляет со своими птенцами по территории. В какой-то момент она подошла к клетке, где находился каракал. Резко реагируя, степная рысь прыгнула и цепко схватила утку сквозь прутья.