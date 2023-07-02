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В Новосибирском зоопарке каракал напал на маму-утку

2 июля 2023, 08:48
Фото: 1MI
Утка подралась
В Новосибирском зоопарке каракал атаковал маму-утку с утятами, почти убивая ее, что было запечатлено посетителями и опубликовано в соцсетях.

В зоопарке Новосибирска каракал напал на маму-утку, которая выгуливала своих птенцов. Очевидцы случившегося поделились этой информацией в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Посетители зоопарка сняли видео инцидента. На записи видно, что утка свободно гуляет со своими птенцами по территории. В какой-то момент она подошла к клетке, где находился каракал. Резко реагируя, степная рысь прыгнула и цепко схватила утку сквозь прутья.

Удачно избежав нападения, птица быстро отступила, уводя с собой своих малышей. О состоянии мамы-утки после нападения нет информации.

Утка с утятами Утка с утятами
Утка с утятами
Фото: atas.info
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#Эмилия Губарева#Зоопарк#Каракал#Общество#Город#Новосибирск
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