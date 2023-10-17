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Пешеход погиб

17-летний мотоциклист без прав насмерть сбил пешехода под Новосибирском

17 октября 2023, 02:12
Фото: 1MI
Пешеход погиб
В Новосибирской области несовершеннолетний парень, управляющий мотоциклом без прав, совершил наезд на пешехода, в результате которого последний погиб.

Вечером 16 октября в Новосибирской области на трассе произошло страшное происшествие. Мотоциклист, которому было всего 17 лет и у которого не было прав, совершил наезд на пешехода, что привело к его гибели. Госавтоинспекция региона сообщила подробности о случившемся.

По информации ГИБДД, несовершеннолетний водитель мотоцикла марки RACER, родившийся в 2006 году, двигался по автодороге п. Агролес-д. Бердь Искитимского района без прав в направлении д. Бердь. В результате он сбил пешехода на 2 км автодороги.

Сразу после столкновения мотоцикл вылетел в правый кювет и перевернулся. Пешеход скончался на месте, а у несовершеннолетнего водителя мотоцикла оказались различные травмы. В настоящее время проводится проверка данного ДТП.

Мотоциклист погиб в страшном ДТП в Новосибирске — что известно, все подробности
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