17-летний мотоциклист без прав насмерть сбил пешехода под Новосибирском

Вечером 16 октября в Новосибирской области на трассе произошло страшное происшествие. Мотоциклист, которому было всего 17 лет и у которого не было прав, совершил наезд на пешехода, что привело к его гибели. Госавтоинспекция региона сообщила подробности о случившемся.