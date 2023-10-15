Автомобиль Росгвардии смялся в жестком ДТП под Новосибирском

Пострадавших правоохранителей доставили на скорой помощи в Купинскую ЦРБ, сообщают свидетели изданию Сиб.фм. Тем не менее, пресс-служба региональной Росгвардии заявляет, что сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии и госпитализация им не понадобилась.