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Posted 15 октября, 05:40

Published 15 октября, 05:40

Modified 15 октября, 05:42

Updated 15 октября, 05:42

Произошло жесткое ДТП

Автомобиль Росгвардии смялся в жестком ДТП под Новосибирском

15 октября 2023, 05:40
Фото: Сиб.фм
Произошло жесткое ДТП
Автомобиль Росгвардии попал в жесткое ДТП под Новосибирском, повреждения также получил другой автомобиль; правоохранителей увезли на скорой помощи.

В окрестностях Новосибирска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Росгвардии. Согласно информации от очевидцев, авария произошла 14 октября возле местного ДК. Ещё одна машина, Toyota Filder, также пострадала.

Пострадавших правоохранителей доставили на скорой помощи в Купинскую ЦРБ, сообщают свидетели изданию Сиб.фм. Тем не менее, пресс-служба региональной Росгвардии заявляет, что сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии и госпитализация им не понадобилась.

«Обстоятельства происшествия выясняются. Сотрудники чувствуют себя нормально, они не получили травм, требующих госпитализации», — отмечают в пресс-службе ведомства.
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Росгвардия#Эмилия Губарева
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