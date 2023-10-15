Автомобиль Росгвардии смялся в жестком ДТП под Новосибирском

Posted 15 октября, 05:40
Published 15 октября, 05:40
Modified 15 октября, 05:42
Updated 15 октября, 05:42
В окрестностях Новосибирска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Росгвардии. Согласно информации от очевидцев, авария произошла 14 октября возле местного ДК. Ещё одна машина, Toyota Filder, также пострадала.
Пострадавших правоохранителей доставили на скорой помощи в Купинскую ЦРБ, сообщают свидетели изданию Сиб.фм. Тем не менее, пресс-служба региональной Росгвардии заявляет, что сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии и госпитализация им не понадобилась.
«Обстоятельства происшествия выясняются. Сотрудники чувствуют себя нормально, они не получили травм, требующих госпитализации», — отмечают в пресс-службе ведомства.