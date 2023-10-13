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Мужчина погиб

Стали известны подробности ДТП со сбитым насмерть пешеходом в Новосибирске

13 октября 2023, 01:51
Фото: ГИБДД по НСО
Мужчина погиб

В ГИБДД назвали подробности смертельного ДТП с автобусом в Новосибирске

На улице Петухова в Кировском районе водитель автобуса насмерть сбил пешехода, подробности сообщают в ГИБДД по НСО.

13 октября в 05:35 произошло дорожно-транспортное происшествие в Кировском районе. Водитель автобуса, мужчина 1994 года рождения, двигался по улице Петухова со стороны площади Кирова в сторону улицы Бородина.

Во время движения возле дома 57 корпус 2 он сбил пешехода, который переходил дорогу слева направо, вне зоны пешеходного перехода. Пешеход, мужчина, получил травмы, от которых скончался.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, чтобы выяснить все обстоятельства этого ДТП.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пешеход#Автобус#Эмилия Губарева
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