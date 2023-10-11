«Ужас какой»: в Бердске автомобиль с водителем разорвало на части в ДТП — ВИДЕО

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
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ДТП произошло вечером 10 октября возле завода биопрепаратов. По словам свидетелей, 40-летний водитель Honda ехал на высокой скорости по улице Химзаводской и не справился с управлением.
Сначала Honda задела стоящую Toyota Harrier. Затем машина занесло и она столкнулась с борт-краном, который стоял у обочины. При ударе машина была разорвана на две части, а борт-кран откинуло на стоящий за ним микроавтобус, сообщает подробности аварии «Свидетель». Также в редакцию Atas.info написали читатели, которые стали очевидцами страшного ДТП.
«Ужас какой. Автомобиль пополам разорвало. Врезался в эвакуатор. Вроде, мужчина, который был за рулём, жив остался», — пишут нам читатели, прислав видео.
Скорая помощь прибыла на место через несколько минут и увезла пострадавшего в больницу. В Honda, которая была разорвана на две части, кроме водителя не было пассажиров. Водители других автомобилей не пострадали, так как в момент столкновения они не были в своих машинах.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Подробности произошедшего будут выяснены в ближайшее время. На момент публикации комментарий пресс-службы полиции не поступил.