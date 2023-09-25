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В ДТП есть погибшие

Переехал пешехода, врезался в дерево: под Новосибирском произошло два жутких ДТП

25 сентября 2023, 03:11
Фото: Midjourney
В ДТП есть погибшие

В Новосибирской области произошло два смертельных ДТП на трассах

В выходные дни на территории области произошли два смертельных ДТП: в первом случае неустановленный водитель сбил пешехода, а во втором водитель автомобиля совершил аварию и погиб.

На прошедших выходных на территории области произошли два смертельных ДТП. В одном случае погиб пешеход, а в другом — водитель автомобиля.

В первом случае, около 04:30 утра 23 сентября 2023 года, неизвестный водитель неопознанного автомобиля, двигаясь по автодороге К-19р от Кемерово к Новосибирску, сбил пешехода, который шел по краю дороги. После произошедшего водитель скрылся, не оказав помощи пострадавшему. В результате этого ДТП пешеход 1962 года рождения погиб на месте. Сотрудниками ГИБДД был идентифицирован подозреваемый — мужчина 1976 года рождения, который ехал на автомобиле «Тойота Камри». В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Во втором случае, около 11:10 утра 24 сентября 2023 года, водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Калдина», съехал в правый кювет на 96-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» из Новосибирска в сторону Барнаула и врезался в дерево. В результате аварии водитель погиб. Сейчас проводится проверка данного инцидента для выяснения всех обстоятельств.

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