Переехал пешехода, врезался в дерево: под Новосибирском произошло два жутких ДТП

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
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Updated Сегодня, 03:14
На прошедших выходных на территории области произошли два смертельных ДТП. В одном случае погиб пешеход, а в другом — водитель автомобиля.
В первом случае, около 04:30 утра 23 сентября 2023 года, неизвестный водитель неопознанного автомобиля, двигаясь по автодороге К-19р от Кемерово к Новосибирску, сбил пешехода, который шел по краю дороги. После произошедшего водитель скрылся, не оказав помощи пострадавшему. В результате этого ДТП пешеход 1962 года рождения погиб на месте. Сотрудниками ГИБДД был идентифицирован подозреваемый — мужчина 1976 года рождения, который ехал на автомобиле «Тойота Камри». В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Во втором случае, около 11:10 утра 24 сентября 2023 года, водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Калдина», съехал в правый кювет на 96-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» из Новосибирска в сторону Барнаула и врезался в дерево. В результате аварии водитель погиб. Сейчас проводится проверка данного инцидента для выяснения всех обстоятельств.