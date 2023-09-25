Переехал пешехода, врезался в дерево: под Новосибирском произошло два жутких ДТП

В первом случае, около 04:30 утра 23 сентября 2023 года, неизвестный водитель неопознанного автомобиля, двигаясь по автодороге К-19р от Кемерово к Новосибирску, сбил пешехода, который шел по краю дороги. После произошедшего водитель скрылся, не оказав помощи пострадавшему. В результате этого ДТП пешеход 1962 года рождения погиб на месте. Сотрудниками ГИБДД был идентифицирован подозреваемый — мужчина 1976 года рождения, который ехал на автомобиле «Тойота Камри». В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.