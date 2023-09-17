23-летний парень погиб в Новосибирской области в жутком ДТП — LADA влетела в насыпь

В результате этого столкновения водитель LADA получил смертельные травмы. Трое его пассажиров, мужчина 1993 года рождения, женщина возрастом от 20 до 25 лет и девочка 2004 года рождения, были доставлены в больницу. Пока неизвестно, какого характера они получили травмы.