23-летний парень погиб в Новосибирской области в жутком ДТП — LADA влетела в насыпь

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:25
Около 22 часов вечера молодой водитель, возрастом 23 года, ехал на LADA Priora по дороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в сторону посёлка Ордынское.
По предварительной информации, на 96 километре, где проводились дорожные работы, он не обратил внимания на предупреждающие знаки и столкнулся с препятствием — насыпью.
В результате этого столкновения водитель LADA получил смертельные травмы. Трое его пассажиров, мужчина 1993 года рождения, женщина возрастом от 20 до 25 лет и девочка 2004 года рождения, были доставлены в больницу. Пока неизвестно, какого характера они получили травмы.