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Есть погибший

23-летний парень погиб в Новосибирской области в жутком ДТП — LADA влетела в насыпь

17 сентября 2023, 02:23
Фото: ГИБДД по НСО
Есть погибший

В Новосибирской области 23-летний парень врезался на LADA в насыпь и погиб

В Ордынском районе произошла трагическая авария. Один человек погиб, а трое получили травмы, о чем сообщают в ГИБДД по НСО.

Около 22 часов вечера молодой водитель, возрастом 23 года, ехал на LADA Priora по дороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в сторону посёлка Ордынское.

По предварительной информации, на 96 километре, где проводились дорожные работы, он не обратил внимания на предупреждающие знаки и столкнулся с препятствием — насыпью.

В результате этого столкновения водитель LADA получил смертельные травмы. Трое его пассажиров, мужчина 1993 года рождения, женщина возрастом от 20 до 25 лет и девочка 2004 года рождения, были доставлены в больницу. Пока неизвестно, какого характера они получили травмы.

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#Транспорт#Новосибирская область#ДТП#Автомобиль#Пострадавшие#Эмилия Губарева
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