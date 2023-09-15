Мужчина на гужевой повозке погиб в страшном ДТП в Новосибирской области

Водитель автомобиля Фредлайнер, родившийся в 1966 году, двигался в сторону Ленинск-Кузнецка из Новосибирска. На 115 километре дороги он столкнулся с гужевой повозкой, которой управлял мужчина 1963 года рождения, двигавшийся в противоположном направлении.