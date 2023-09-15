Мужчина на гужевой повозке погиб в страшном ДТП в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:30
Вечером 14 сентября произошло трагическое ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области. На одной из дорог столкнулись грузовой автомобиль и гужевая повозка. Произошло все около 22:45, на автодороге К-19р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий».
Водитель автомобиля Фредлайнер, родившийся в 1966 году, двигался в сторону Ленинск-Кузнецка из Новосибирска. На 115 километре дороги он столкнулся с гужевой повозкой, которой управлял мужчина 1963 года рождения, двигавшийся в противоположном направлении.
В результате этого столкновения водитель гужевой повозки погиб. Сейчас проводится проверка происшествия, чтобы уточнить все обстоятельства.