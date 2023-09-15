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Мужчина погиб

Мужчина на гужевой повозке погиб в страшном ДТП в Новосибирской области

15 сентября 2023, 04:27
Фото: 1MI
Мужчина погиб

В Новосибирской области мужчина на гужевой повозке погиб в ДТП

В Тогучинском районе произошло смертельное ДТП, где автомобиль столкнулся с гужевой повозкой, в результате чего погиб водитель повозки.

Вечером 14 сентября произошло трагическое ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области. На одной из дорог столкнулись грузовой автомобиль и гужевая повозка. Произошло все около 22:45, на автодороге К-19р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий».

Водитель автомобиля Фредлайнер, родившийся в 1966 году, двигался в сторону Ленинск-Кузнецка из Новосибирска. На 115 километре дороги он столкнулся с гужевой повозкой, которой управлял мужчина 1963 года рождения, двигавшийся в противоположном направлении.

В результате этого столкновения водитель гужевой повозки погиб. Сейчас проводится проверка происшествия, чтобы уточнить все обстоятельства.

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