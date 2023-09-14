ДТП на Ордынском шоссе: под Новосибирском перевернулся грузовик с кормом для животных

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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Updated Сегодня, 01:31
В Новосибирской области на Ордынском шоссе произошло опрокидывание грузовика с кормом для животных. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел рядом с остановкой «Красный Восток». По информации, которая представлена в сообщении, трактор с помощью троса вернул грузовик на четыре колеса. Разбросанный силос был собран.
Пока не поступали данные о пострадавших. Официально в ГИБДД области не прокомментировали это ДТП.