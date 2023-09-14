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Пострадавших нет

ДТП на Ордынском шоссе: под Новосибирском перевернулся грузовик с кормом для животных

14 сентября 2023, 01:29
Фото: 1MI
Пострадавших нет

В Новосибирской области на трассе перевернулся грузовик с кормом для животных

Грузовик с кормом для животных перевернулся на Ордынском шоссе под Новосибирском.

В Новосибирской области на Ордынском шоссе произошло опрокидывание грузовика с кормом для животных. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел рядом с остановкой «Красный Восток». По информации, которая представлена в сообщении, трактор с помощью троса вернул грузовик на четыре колеса. Разбросанный силос был собран.

Пока не поступали данные о пострадавших. Официально в ГИБДД области не прокомментировали это ДТП.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Авария#Эмилия Губарева#Грузовик#Ордынское шоссе
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