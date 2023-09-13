В Новосибирске у грузовика на ходу отвалилась многотонная кабина

«Мы уже думали все…в нас прилетит, как в фильме „Пункт назначения“. Дочери закрыла глаза, было ужасно страшно. Но все обошлось. Видимо, кабина слишком тяжелая для того, чтобы катиться по дороге», — сообщили Atas.info очевидцы.