В Новосибирске у грузовика на ходу отвалилась многотонная кабина

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел 12 сентября на дороге по улице Авиастроителей. У многотонного грузовика на ходу отвалилась кабина и полетела прямо на асфальт. А рядом тем временем ехала на иномарке семья.
«Мы уже думали все…в нас прилетит, как в фильме „Пункт назначения“. Дочери закрыла глаза, было ужасно страшно. Но все обошлось. Видимо, кабина слишком тяжелая для того, чтобы катиться по дороге», — сообщили Atas.info очевидцы.
В полицию и ГИБДД по этому случаю оказывается никто не звонил. Об этом инциденте они ничего не знают.
«На данный момент информации по данному факту в Госавтоинспекцию не поступало», — сообщили в ГУ МВД региона.