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Грузовик потерял кабину на ходу

В Новосибирске у грузовика на ходу отвалилась многотонная кабина

13 сентября 2023, 06:13
Фото: 1MI
Грузовик потерял кабину на ходу
Грузовой автомобиль потерял кабину во время движения на оживленной трассе в Новосибирске. Те, кто ехал за ним испугались за свою жизнь.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел 12 сентября на дороге по улице Авиастроителей. У многотонного грузовика на ходу отвалилась кабина и полетела прямо на асфальт. А рядом тем временем ехала на иномарке семья.

«Мы уже думали все…в нас прилетит, как в фильме „Пункт назначения“. Дочери закрыла глаза, было ужасно страшно. Но все обошлось. Видимо, кабина слишком тяжелая для того, чтобы катиться по дороге», — сообщили Atas.info очевидцы.

В полицию и ГИБДД по этому случаю оказывается никто не звонил. Об этом инциденте они ничего не знают.

«На данный момент информации по данному факту в Госавтоинспекцию не поступало», — сообщили в ГУ МВД региона.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дорога#Грузовик
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