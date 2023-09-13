Оба вылетели в кювет: пенсионерка погибла в ДТП с Lada и Lexus под Новосибирском

Под Новосибирском 65-летняя пассажирка Lada погибла после ДТП с Lexus

Недалеко от Ордынки Новосибирской области произошла авария, в которой погибла пассажирка Lada. В отечественную легковушку врезался Lexus IS-250, и они оба съехали в кювет.