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Updated Сегодня, 12:27

В ДТП под Новосибирском погибла пенсионерка

Оба вылетели в кювет: пенсионерка погибла в ДТП с Lada и Lexus под Новосибирском

13 сентября 2023, 12:25
Фото: ГИБДД НСО
В ДТП под Новосибирском погибла пенсионерка

Под Новосибирском 65-летняя пассажирка Lada погибла после ДТП с Lexus

Недалеко от Ордынки Новосибирской области произошла авария, в которой погибла пассажирка Lada. В отечественную легковушку врезался Lexus IS-250, и они оба съехали в кювет.

ДТП случилось днем 13 сентября на 144 км трассы К-71Р «Новосибирск-Кочки -Павлодар». Водитель дорогостоящей иномарки решила обогнать несколько машин, движущихся впереди и в итоге врезалась в «Ладу».

«Два автомобиля при столкновении вылетели в кювет, где опрокинулись. Пассажирка „Лады“ сильно пострадала, ее повезли в больницу на скорой, но не успели доехать, как женщина умерла. Ей было 65 лет», — уточнила пресс-секретарь ГИБДД Новосибирской области Татьяна Зверева.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются.

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