Оба вылетели в кювет: пенсионерка погибла в ДТП с Lada и Lexus под Новосибирском

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
ДТП случилось днем 13 сентября на 144 км трассы К-71Р «Новосибирск-Кочки -Павлодар». Водитель дорогостоящей иномарки решила обогнать несколько машин, движущихся впереди и в итоге врезалась в «Ладу».
«Два автомобиля при столкновении вылетели в кювет, где опрокинулись. Пассажирка „Лады“ сильно пострадала, ее повезли в больницу на скорой, но не успели доехать, как женщина умерла. Ей было 65 лет», — уточнила пресс-секретарь ГИБДД Новосибирской области Татьяна Зверева.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются.