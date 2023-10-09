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Парень погиб в ДТП

17-летний мотоциклист погиб в ДТП под Новосибирском — ему не уступили дорогу

9 октября 2023, 01:43
Фото: 1MI
Парень погиб в ДТП

В ДТП под Новосибирском погиб 17-летний мотоциклист

17-летний мотоциклист погиб в ДТП с автомобилем «Лексус GX-470» в Новосибирской области, где водитель не уступил ему дорогу. Об этом сообщают в ГИБДД по региону.

В Новосибирской области произошло страшное ДТП. Погиб 17-летний молодой человек, управлявший мотоциклом. Авария случилась около 18:15 в поселке Восход.

Водитель автомобиля «Лексус GX-470» двигался по улице Долинной и поворачивал на Шоссейную. Непредвиденно он столкнулся с мотоциклом марки «Хонда». К сожалению, водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту.

Когда на место происшествия приехала скорая помощь, оказать помощь молодому человеку уже было невозможно. Он скончался от полученных травм. На данный момент полиция и следственная группа работают на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства этой трагедии.

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Новосибирцы также комментируют смерть мальчика в Телеграм-канале АСТ-54. Многие выражают сочувствие, а некоторые гневаются на водителя внедорожника.

«Жаль парня, совсем молодой был, соболезнования родным»;

«Вот скорей всего было так: водитель лехуса подъехал к перекрёстку, посмотрел налево-никого, посмотрел направо-никого и поехал. А на ракете в этот момент прилетел парень на мотике. Соболезнования родным и близким…»;

«17 лет, ещё ребёнок.Не надо им на мотиках кататься Только узнали про ДТП, смотрю такие же малые в темноте несутся на всех парусах»;

«Такое ощущение что на Лексусах и Ленд Крузерах ездят быдлоиды и свиньи которым все равно на ПДД».

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