13-летний мальчик разбился в ДТП — в машину семьи врезался новосибирец

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Водитель автомобиля Subaru Forester, мужчина 1971 года рождения, был трезв и двигался по улице 1-е Мочищенское шоссе в сторону улицы Дачное шоссе. На участке возле дома № 45 на улице садоводческого товарищества «Любитель» он столкнулся с автомобилем Toyota Vitz, который двигался в том же направлении и остановился перед пешеходным переходом.
В результате этой аварии ребенок 2010 года рождения, находившийся в пассажирском автомобиле Toyota, получил различные травмы и был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
По данному случаю проводится административное расследование, с целью выяснения всех обстоятельств происшествия.