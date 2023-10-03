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Мальчик пострадал

13-летний мальчик разбился в ДТП — в машину семьи врезался новосибирец

3 октября 2023, 02:34
Фото: ГИБДД по НСО
Мальчик пострадал

В Новосибирске 13-летний мальчик пострадал в ДТП 1-м Мочищенском шоссе

Вечером 2 октября в Заельцовском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 13-летний мальчик. Подробности сообщают в ГИБДД.

Водитель автомобиля Subaru Forester, мужчина 1971 года рождения, был трезв и двигался по улице 1-е Мочищенское шоссе в сторону улицы Дачное шоссе. На участке возле дома № 45 на улице садоводческого товарищества «Любитель» он столкнулся с автомобилем Toyota Vitz, который двигался в том же направлении и остановился перед пешеходным переходом.

В результате этой аварии ребенок 2010 года рождения, находившийся в пассажирском автомобиле Toyota, получил различные травмы и был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

По данному случаю проводится административное расследование, с целью выяснения всех обстоятельств происшествия.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП#Автомобиль#Эмилия Губарева
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