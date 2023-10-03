13-летний мальчик разбился в ДТП — в машину семьи врезался новосибирец

Водитель автомобиля Subaru Forester, мужчина 1971 года рождения, был трезв и двигался по улице 1-е Мочищенское шоссе в сторону улицы Дачное шоссе. На участке возле дома № 45 на улице садоводческого товарищества «Любитель» он столкнулся с автомобилем Toyota Vitz, который двигался в том же направлении и остановился перед пешеходным переходом.