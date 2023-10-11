Пьяный угонщик «Хонды», разорванной в ДТП под Новосибирском, сбежал из больницы

Согласно официальным данным, «Хонда» была угнана. Владелец сообщил в полицию об угоне автомобиля. По информации сайта Бердск-Онлайн, владелец не заглушил двигатель и зашел в гараж. Мимо проходил 48-летний мужчина, который решил покататься на «Хонде». Он столкнулся с другими автомобилями и полностью разрушил машину. Затем он сам попал в больницу с неизвестными нам травмами. Также мы публиковали видео с места ДТП.