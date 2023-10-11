Пьяный угонщик «Хонды», разорванной в ДТП под Новосибирском, сбежал из больницы

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Вечером 10 октября он врезался в припаркованные автомобили на ул. Химзаводская. Три автомобиля были повреждены. Водитель разорванной «Хонды» получил травму головы и был доставлен в больницу.
Согласно официальным данным, «Хонда» была угнана. Владелец сообщил в полицию об угоне автомобиля. По информации сайта Бердск-Онлайн, владелец не заглушил двигатель и зашел в гараж. Мимо проходил 48-летний мужчина, который решил покататься на «Хонде». Он столкнулся с другими автомобилями и полностью разрушил машину. Затем он сам попал в больницу с неизвестными нам травмами. Также мы публиковали видео с места ДТП.
Когда угонщик понял, что его будут искать, он сбежал из больницы. Но благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции, он был задержан недалеко от своего дома. В момент задержания он находился в состоянии опьянения.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигуранту было предписано не покидать местность. Расследование продолжается.