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Женщина могла погибнуть

Автобус насмерть сбил женщину на улице Петухова в Новосибирске

13 октября 2023, 01:38
Фото: 1MI
Женщина могла погибнуть
В Новосибирске на улице Петухова водитель автобуса насмерть сбил женщину; по словам очевидцев, она переходила дорогу за пределами пешеходного перехода.
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В пятницу, 13 октября, в Кировском районе Новосибирска произошло трагическое ДТП. По информации из социальных сетей группы «АСТ-54», очевидцы сообщили о смерти женщины.

Сибирячку сбил водитель автобуса рядом с остановкой «Транспортная». Свидетели утверждают, что женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Напомним, что ранее фура сбила другую женщину на улице Толмачевская. Она перебегала дорогу в неположенном месте.

В ГИБДД по НСО официально прокомментировали ДТП: погибла не женщина, а мужчина.
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#Новосибирск#ДТП#Смерть#Автобус#ДПС#Эмилия Губарева
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