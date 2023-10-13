Автобус насмерть сбил женщину на улице Петухова в Новосибирске

Стали известны подробности ДТП со сбитым насмерть пешеходом в Новосибирске

Напомним, что ранее фура сбила другую женщину на улице Толмачевская. Она перебегала дорогу в неположенном месте.

Сибирячку сбил водитель автобуса рядом с остановкой «Транспортная». Свидетели утверждают, что женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

В пятницу, 13 октября, в Кировском районе Новосибирска произошло трагическое ДТП. По информации из социальных сетей группы «АСТ-54», очевидцы сообщили о смерти женщины.

Перебегала дорогу: жуткая смерть женщины произошла в Новосибирске в результате ДТП

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