Перебегала дорогу: жуткая смерть женщины произошла в Новосибирске в результате ДТП

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
По первоначальной информации, утром 12 октября в Новосибирске на территории Ленинского района произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 2131, 1963 года рождения, двигался по улице Толмачевская со стороны улицы Хилокская в направлении села Толмачево.
Во время движения, примерно перед домом 33/1 по улице Толмачевская, он совершил наезд на пешехода — женщину, 1979 года рождения. Пешеход переходил дорогу справа налево вне зоны пешеходного перехода.
Результатом этого происшествия стали серьезные травмы сибирячки, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственная оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося.