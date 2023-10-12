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Женщина погибла

Перебегала дорогу: жуткая смерть женщины произошла в Новосибирске в результате ДТП

12 октября 2023, 03:58
Фото: ГИБДД по НСО
Женщина погибла

В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП на улице Толмачевская в Новосибисрке

В результате ДТП на улице Толмачевская погибла женщина-пешеход: на месте происшествия проводят проверку, о чем сообщили в ГИБДД по НСО.

По первоначальной информации, утром 12 октября в Новосибирске на территории Ленинского района произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 2131, 1963 года рождения, двигался по улице Толмачевская со стороны улицы Хилокская в направлении села Толмачево.

Во время движения, примерно перед домом 33/1 по улице Толмачевская, он совершил наезд на пешехода — женщину, 1979 года рождения. Пешеход переходил дорогу справа налево вне зоны пешеходного перехода.

Результатом этого происшествия стали серьезные травмы сибирячки, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственная оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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