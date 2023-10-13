17-летняя девушка пострадала в ДТП на пешеходе в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:10
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ДТП произошло 12 октября в 19:40 в Кировском районе Новосибирска. Водитель автомобиля «ТОЙОТА КОРОНА ПРЕМИО», родившийся в 2002 году, двигался по улице Прокопьевской.
В это время он наехал на пешехода, который переходил дорогу слева направо в зоне нерегулируемого пешеходного перехода напротив дома № 124.
В результате этого инцидента пострадала несовершеннолетняя девушка, родившаяся в 2006 году. Она получила различные травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.