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Пострадала девушка

17-летняя девушка пострадала в ДТП на пешеходе в Новосибирске

13 октября 2023, 02:10
Фото: ГИБДД по НСО
Пострадала девушка
В результате ДТП на улице Прокопьевской автомобиль сбил несовершеннолетнюю девушку 2006 г. р., которая была доставлена в лечебное учреждение с различными травмами.

ДТП произошло 12 октября в 19:40 в Кировском районе Новосибирска. Водитель автомобиля «ТОЙОТА КОРОНА ПРЕМИО», родившийся в 2002 году, двигался по улице Прокопьевской.

В это время он наехал на пешехода, который переходил дорогу слева направо в зоне нерегулируемого пешеходного перехода напротив дома № 124.

В результате этого инцидента пострадала несовершеннолетняя девушка, родившаяся в 2006 году. Она получила различные травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

Стали известны подробности ДТП со сбитым насмерть пешеходом в Новосибирске
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