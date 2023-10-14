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В Новосибирске четыре иномарки попали в массовое ДТП на Фабричной

Массовое столкновение иномарок на Фабричной в Новосибирске: жуткие подробности ДТП

14 октября 2023, 10:49
Фото: АСТ-54/ВК

В Новосибирске четыре иномарки попали в массовое ДТП на Фабричной

Массовое ДТП произошло на Фабричной в Новосибирске 14 октября. Разбились 4 автомобиля: Nissan X-Trail, Mazda 6, Hyundai Solaris и Audi Q7.

По информации «АСТ-54», водитель автомобиля Nissan X-Trail двигался в направлении площади Инженера Будагова по правой полосе. Он решил объехать препятствие и, к сожалению, столкнулся с автомобилем Mazda 6, который двигался по левому ряду.

В результате столкновения автомобиль Nissan был отброшен на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Audi Q7, а тот, в свою очередь, врезался в автомобиль Hyundai Solaris.

Пострадали пассажиры Audi. Их доставили в больницу в карете скорой помощи.

Водитель Nissan X-Trail попытался сбежать с места происшествия, но был задержан другими водителями. Свидетели сообщили, что он был в неадекватном состоянии, вероятно, испытал шок.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ДТП#18+
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