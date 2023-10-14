Массовое столкновение иномарок на Фабричной в Новосибирске: жуткие подробности ДТП

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По информации «АСТ-54», водитель автомобиля Nissan X-Trail двигался в направлении площади Инженера Будагова по правой полосе. Он решил объехать препятствие и, к сожалению, столкнулся с автомобилем Mazda 6, который двигался по левому ряду.
В результате столкновения автомобиль Nissan был отброшен на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Audi Q7, а тот, в свою очередь, врезался в автомобиль Hyundai Solaris.
Пострадали пассажиры Audi. Их доставили в больницу в карете скорой помощи.
Водитель Nissan X-Trail попытался сбежать с места происшествия, но был задержан другими водителями. Свидетели сообщили, что он был в неадекватном состоянии, вероятно, испытал шок.