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Posted 15 октября, 02:58

Published 15 октября, 02:58

Modified 15 октября, 03:00

Updated 15 октября, 03:00

Мужчина погиб

Водитель насмерть сбил пешехода в Новосибирске и скрылся с места ДТП

15 октября 2023, 02:58
Фото: ГИБДД Новосибирска
Мужчина погиб
На улице Петухова в Новосибирске неизвестный водитель сбил пешехода, который скончался от полученных травм. Подробности сообщают в ГИБДД региона.

14 октября в Новосибирске произошло серьезное ДТП на улице Петухова. В 22:45 неизвестный водитель сбил пешехода возле здания № 57. Житель города умер на месте происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Согласно информации полиции, мужчина переходил дорогу в неположенном месте и получил травмы: спасти его жизнь не удалось.

«На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и полиции, они активно выясняют все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в ГИБДД.

Сейчас правоохранители активно ищут виновника аварии, который скрылся с места ДТП.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Смерть#Пешеход#Эмилия Губарева
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