Водитель насмерть сбил пешехода в Новосибирске и скрылся с места ДТП

Posted 15 октября, 02:58
Published 15 октября, 02:58
Modified 15 октября, 03:00
Updated 15 октября, 03:00
14 октября в Новосибирске произошло серьезное ДТП на улице Петухова. В 22:45 неизвестный водитель сбил пешехода возле здания № 57. Житель города умер на месте происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
Согласно информации полиции, мужчина переходил дорогу в неположенном месте и получил травмы: спасти его жизнь не удалось.
«На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и полиции, они активно выясняют все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в ГИБДД.
Сейчас правоохранители активно ищут виновника аварии, который скрылся с места ДТП.