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Мужчина погиб

Мотоциклист погиб в страшном ДТП в Новосибирске — что известно, все подробности

17 октября 2023, 01:14
Фото: ГИБДД по НСО
Мужчина погиб

Мотоциклист погиб в ДТП в Новосибирске

Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем Kia на перекрестке в Новосибирске, подробности сообщают в ГИБДД региона.

В Новосибирске произошло ДТП, в котором погиб молодой человек, управлявший мотоциклом. Подробности инцидента были предоставлены ГИБДД.

Трагедия произошла вечером 16 октября на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 25 октября. Водитель автомобиля Kia Sportage, 49-летний мужчина, совершал левый поворот и столкнулся с мотоциклом марки SHARMAX. В результате этого инцидента 30-летний водитель мотоцикла получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

На месте аварии работали сотрудники дорожной полиции и оперативно-следственная группа, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

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