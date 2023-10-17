Мотоциклист погиб в страшном ДТП в Новосибирске — что известно, все подробности

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Published Сегодня, 01:14
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В Новосибирске произошло ДТП, в котором погиб молодой человек, управлявший мотоциклом. Подробности инцидента были предоставлены ГИБДД.
Трагедия произошла вечером 16 октября на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 25 октября. Водитель автомобиля Kia Sportage, 49-летний мужчина, совершал левый поворот и столкнулся с мотоциклом марки SHARMAX. В результате этого инцидента 30-летний водитель мотоцикла получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
На месте аварии работали сотрудники дорожной полиции и оперативно-следственная группа, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.