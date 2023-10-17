Мотоциклист погиб в страшном ДТП в Новосибирске — что известно, все подробности

Трагедия произошла вечером 16 октября на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 25 октября. Водитель автомобиля Kia Sportage, 49-летний мужчина, совершал левый поворот и столкнулся с мотоциклом марки SHARMAX. В результате этого инцидента 30-летний водитель мотоцикла получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.