В Новосибирске фотографы издеваются над совами-сипухами и змеями

«У них было около 6 сов. За деньги они предлагали прохожим с ними сфотографироваться и разрешали гладить. Птицы при этом были привязаны. Для таких животных опасно бодрствовать днем, они находятся в стрессе», - рассказали представители Россельхознадзора.