В Новосибирске фотографы издеваются над совами-сипухами и змеями

Один из очевидцев Павел рассказал Atas.info о том, что сов молодые люди привязывали к мусорному баку. Также у них были змеи, за которыми должным образом не ухаживали.
«Проходил мимо на днях, увидел, что змею силой запихивают в чемодан. Меня это ошарашило. Совы были, такие уставшие, видно, что не кормят и не поят», - поделился с журналистами сибиряк.
Сейчас ребят ищут полицейские. На вид им не больше 25 лет.
«У них было около 6 сов. За деньги они предлагали прохожим с ними сфотографироваться и разрешали гладить. Птицы при этом были привязаны. Для таких животных опасно бодрствовать днем, они находятся в стрессе», - рассказали представители Россельхознадзора.
Известно, что бизнесом на набережной они также занимались без соглашения.