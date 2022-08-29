Швыряли и крутили на поводке: подростки издевались над щенком в Новосибирске

В Новосибирске подросток пожаловалась на двух маленьких мальчиков, которые жестоко издевались над щенком – они швыряли его с лестницы и душили поводком во время раскрутки.

14-летняя девочка выбежала к детям-живодерам, хотела забрать щенка. Мальчики сказали, что это их щенок и не отдадут, тогда подросток предупредила, что будет за ними следить, пишет КП-Новосибирск. Мама спасительницы опубликовала информацию о случившемся в социальных сетях – там откликнулась мама ребятишек, которых обвинили в жестоком обращении к животным – она заявила, что никто над щенком не издевался. В настоящее время правоохранительные органы пока не заинтересовались данной информацией, но это дело времени.