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Швыряли и крутили на поводке: подростки издевались над щенком в Новосибирске

Сегодня, 17:36
Фото: ЧП-Новосибиск
В Новосибирске подросток пожаловалась на двух маленьких мальчиков, которые жестоко издевались над щенком – они швыряли его с лестницы и душили поводком во время раскрутки.

14-летняя девочка выбежала к детям-живодерам, хотела забрать щенка. Мальчики сказали, что это их щенок и не отдадут, тогда подросток предупредила, что будет за ними следить, пишет КП-Новосибирск.

Мама спасительницы опубликовала информацию о случившемся в социальных сетях – там откликнулась мама ребятишек, которых обвинили в жестоком обращении к животным – она заявила, что никто над щенком не издевался.

В настоящее время правоохранительные органы пока не заинтересовались данной информацией, но это дело времени.

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск
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