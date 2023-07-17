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Published Сегодня, 14:04

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Новосибирские волонтеры рассказали о состоянии кошки, брошенной в костер подростками

17 июля 2023, 14:04
Фото: предоставила Елена
Кошечка, которую подростки бросали в костер в Краснообске под Новосибирском, благополучно пережила первую операцию. Но у нее по-прежнему не закрываются глаза, есть проблемы с почками.

Волонтеры назвали пострадавшую от живодеров кошку Ночка. Напомним, несколько дней назад ее поймали малолетки — они бросали ее в костер и смотрели, как животное бегает, дымясь и крича от боли. Спас кошечку сторож местных дач.

В Новосибирске подростки-живодеры бросали кошку через костер
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Ночка попала к волонтерам и 15 июля хирурги провели ей операцию по пластике рубцов век и кожи головы, а 17 числа ее выписали из стационара.

«После проведенной пластики век и кожи головы возник отек, в клинике Ночке пришлось задержаться. Врач объяснил, что из-за сильных ожогов (у кошки обожжена вся мордочка и усы) на голове образовались очень грубые рубцы, которые стягивали кожу и не давали глазкам закрываться. Был вырезан пласт кожи на „загривке“ — его вшили в лобную часть. Уголки век подшили, чтобы кожа растянулась», — рассказала Atas.info волонтер Елена.

Через несколько дней Ночке предстоит пройти процедуру по снятию швов на веках, голове и спине. После ее продолжат откармливать и лечить почки, которые увеличились после ожогов. Также кошечку еще раз прооперируют — удалят молочные железы из-за появившихся опухолей.

#Общество#Кошка#Живодеры#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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