Новосибирские волонтеры рассказали о состоянии кошки, брошенной в костер подростками

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Волонтеры назвали пострадавшую от живодеров кошку Ночка. Напомним, несколько дней назад ее поймали малолетки — они бросали ее в костер и смотрели, как животное бегает, дымясь и крича от боли. Спас кошечку сторож местных дач.
Ночка попала к волонтерам и 15 июля хирурги провели ей операцию по пластике рубцов век и кожи головы, а 17 числа ее выписали из стационара.
«После проведенной пластики век и кожи головы возник отек, в клинике Ночке пришлось задержаться. Врач объяснил, что из-за сильных ожогов (у кошки обожжена вся мордочка и усы) на голове образовались очень грубые рубцы, которые стягивали кожу и не давали глазкам закрываться. Был вырезан пласт кожи на „загривке“ — его вшили в лобную часть. Уголки век подшили, чтобы кожа растянулась», — рассказала Atas.info волонтер Елена.
Через несколько дней Ночке предстоит пройти процедуру по снятию швов на веках, голове и спине. После ее продолжат откармливать и лечить почки, которые увеличились после ожогов. Также кошечку еще раз прооперируют — удалят молочные железы из-за появившихся опухолей.