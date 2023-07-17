Новосибирские волонтеры рассказали о состоянии кошки, брошенной в костер подростками

Через несколько дней Ночке предстоит пройти процедуру по снятию швов на веках, голове и спине. После ее продолжат откармливать и лечить почки, которые увеличились после ожогов. Также кошечку еще раз прооперируют — удалят молочные железы из-за появившихся опухолей.