Отпраздновали Хэллоуин: в Новосибирске черному коту отрубили лапу

"В ночь на Хэллоуин кот исчез, а вернулся он в свой подвал 1 ноября с отрубленной лапой. Ветеринары констатировали то что срез был именно отрублен. Ровненько, как по линейке", - пишут зоозащитники.
Столкнувшись с таким в прямом смысле слова живодерством, приют решил не пристраивать черных котов и кошек перед Днем всех святых.
“Этот случай полностью перевернул наше представление о жестокой реальности. Помните что живодеры не дремлют. Пристраивайте животных осторожно", - призывают волонтеры.
Джеку повезло, сейчас кот живет у подписчиков канала.
Ранее в столице Сибири толпа подростков попыталась срезать шкуру с котенка, животное спас проезжавший мимо таксист.