atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отпраздновали Хэллоуин: в Новосибирске черному коту отрубили лапу

Сегодня, 09:13
Фото: Telegram-канал "Дари Добро"
черному коту отрубили лапу в Хэллоуин

В Новосибирске пять лет назад отрубили лапу черному коту в Хэллоуин

Волонтеры из Новосибирска рассказали, как пять лет назад в Хэллоуин черному коту по кличке Джек отрубили лапу. Страшная история опубликована в Telegram-канале приюта для животных "Дари добро".

"В ночь на Хэллоуин кот исчез, а вернулся он в свой подвал 1 ноября с отрубленной лапой. Ветеринары констатировали то что срез был именно отрублен. Ровненько, как по линейке", - пишут зоозащитники.

Столкнувшись с таким в прямом смысле слова живодерством, приют решил не пристраивать черных котов и кошек перед Днем всех святых.

“Этот случай полностью перевернул наше представление о жестокой реальности. Помните что живодеры не дремлют. Пристраивайте животных осторожно", - призывают волонтеры.

Джеку повезло, сейчас кот живет у подписчиков канала.

Ранее в столице Сибири толпа подростков попыталась срезать шкуру с котенка, животное спас проезжавший мимо таксист.

 

Читайте также:
Изображение материала Гной разорвал щеку кота из-за ошибки ветеринара в НовосибирскеЖиводеры выбросили кошку из окна жилого дома в НовосибирскеЖиводер объявился в Первомайском районе Новосибирска: хозяева нашли трупы своих котов
#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#Кот#Живодеры#Хэллоуин
Подпишитесь
Забуксовали: насколько сорваны сроки главных строек в Новосибирской области
Вчера, 13:40
Первые эшелоны из Новосибирской области ушли на фронт
Вчера, 08:35
Путин ввел разные уровни военного положения в регионах: какой в Новосибирской области
20 октября, 11:56
Транспортный коллапс ждет Новосибирск из-за открытия стелы "Город трудовой доблести"
Вчера, 11:27
Отправка первых мобилизованных на СВО попала на видео в Новосибирске
Вчера, 08:47
Серийный маньяк-педофил из Новосибирска умер в колонии – его смерть скрывали 5 лет
Вчера, 12:24